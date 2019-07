Alergia e intolerância são a mesma coisa? Há diferenças? Médica responde

Apesar de alguns dos sintomas se confundirem, intolerância e alergia alimentar têm origens diferentes – e cada uma exige cuidados específicos. No Dia Mundial da Alergia que se celebra hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, o Lifestyle ao Minuto entrevistou Inês Mota, imunoalergologista do Centro de Alergia do Hospital CUF Descobertas para melhor entender as diferenças entre as duas condições, tantas vezes confundidas.

O leite é um exemplo notável da diferença entre alergia e intolerância: Na alergia existe uma reacção do sistema imunitário contra proteínas do leite. Na intolerância, o organismo tem dificuldade em digerir o leite devido a uma falta total ou parcial da enzima lactase, responsável pela degradação da lactose (açúcar do leite). Este açúcar passa a ser fermentado pelas bactérias do intestino, dando origem às queixas típicas da intolerância à lactose: mal-estar, náuseas, vómitos, diarreia, flatulência… Ou seja, no caso do leite de vaca, as proteínas provocam a alergia e os açúcares a intolerância!

Apesar das diferenças, a verdade é que nas últimas décadas restringir a ingestão de determinados alimentos tem sido uma realidade para milhões de indivíduos.

Mas porquê? O que se passa afinal? Será que as alergias ou intolerâncias alimentares estão atualmente ‘na moda’ – eis o que a médica Inês Mota tem a dizer.

O que é a alergia alimentar?

A alergia alimentar caracteriza-se por uma reacção que ocorre nos minutos ou poucas horas imediatamente após a ingestão de um determinado alimento ou alimentos relacionados, e que ocorre de forma reprodutível, sempre que ocorre a ingestão do mesmo alimento.

