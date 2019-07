Guarda Municipal apreende linhas enceradas na Fazendinha

Alunos do Anjos da Guarda fizeram blitz educativa para orientar veranistas sobre o uso de linhas de pipa sem cerol. Cerca de 30 alunos do projeto conversaram com os veranistas e distribuíram folder explicativo da campanha.

Alice dos Santos, 11 anos, há anos participa da iniciativa. “É gratificante trabalhar nessa campanha, porque estamos ajudando as pessoas a evitar acidentes com linhas enceradas. Pedimos que nos ajudem nesse trabalho de conscientização, parando de usar e denunciando, pois, assim evitamos mortes e acidentes graves”, comentou.

No combate ao uso de linhas enceradas, a Guarda Municipal atua com o apoio da Polícia Militar. Foram apreendidos cerca de 30 carreteis, sendo 23 linhas chilenas, que tem como componentes óxido de alumínio e quartzo moído, o que lhe confere poder de corte muito superior ao cerol, fabricado com vidro e cola, fazendo com que o risco e o perigo do uso sejam bem maiores.

“Estamos cuidando para que não haja nenhum acidente com linhas cortantes. Muitas pessoas vêm para o balneário brincar, empinar sua pipa e queremos garantir que a brincadeira não se torne um problema, tanto para quem está brincando quanto para outras pessoas. Por isso, estamos com a blitz educativa, com ajuda dos nossos Anjos da Guarda, e com o trabalho repressivo, recolhendo linhas que podem ferir quem vem aproveitar o domingo de verão”, ponderou o comandante da Guarda Municipal, Rui Secco.

A blitz educativa será intensificada durante todo o mês de julho, assim como o monitoramento do uso de linhas com cerol e chilenas.

