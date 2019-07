Google testa botão de pause universal no Chrome

Wagner Wakka

Sabe quando você abre uma nova aba no seu navegador e começa a rolar um vídeo que você não sabe bem de onde vem? A Google quer ajudar você a acabar esse tipo de cenário. A empresa está testando um botão de iniciar e pausar vídeos e áudios no navegador para PCs.

A função já começou a ser testada na versão Canary, voltada para desenvolvedores, e se chama Global Media Controls. Com ela, o Chrome ganha um ícone do lado direito da barra de URL, dentro do qual será possível ver todos os áudios e vídeos em andamento em separado.

A funcionalidade será compatível com quaisquer vídeos em execução em qualquer site, podendo pausá-los com apenas um clique. Plataformas como o Spotify, que tem um player web, também serão suportadas pela novidade, que permitirá ao usuário controlar todas as músicas sem necessariamente estar com aquela aba em específico aberta.

