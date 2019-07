Prouni 2019.2: selecionados na segunda chamada têm até hoje para comprovar dados

Lista de documentos exigidos para o procedimento pode ser encontrada na página do programa

O prazo para que os estudantes selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019.2 comprovem as informações concedidas no ato da inscrição termina nesta segunda-feira (8). Esse procedimento é realizado mediante a apresentação dos documentos que atestam a condição do estudante. No site do Prouni, está disponível a relação da documentação que deve ser apresentada. Entretanto, será necessário observar o horário e local onde deve ser realizado o procedimento junto à própria instituição de ensino em que o candidato foi selecionado.

Quem não foi selecionado na segunda chamada ainda pode ser contemplado na lista de espera do Prouni. Será necessário manifestar o interesse, nos dias 15 e 16 de julho, na página do processo seletivo disponível na internet. Em 18 de julho, a relação dos candidatos será disponibilizada para as Instituições de Ensino Superior realizarem as devidas consultas. Selecionados também deverão comprovar as informações junto às IES, mas o procedimento acontece entre os dias 19 e 22 de julho.

Bolsas de estudo do Prouni

A quantidade de bolsas de estudo do Prouni 2019.2 foi anunciada pelo Governo Federal poucos dias antes da abertura do processo de inscrição. Houve a oferta de 169.226 oportunidades em instituições particulares de ensino no Brasil: 68.087 bolsas integrais, com 100% de desconto no valor da mensalidade; e 101.139 parciais, que cobrem 50% do valor.

A renda familiar per capita é que determina qual o perfil de bolsa de estudo que o candidato deve buscar. Além disso, todos devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, com nota maior do que 450 pontos nas provas objetivas e acima de zero na redação.

