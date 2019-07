Instituições vão ofertar cursos gratuitos à comunidade da Baixada Pará

Macapá – Um dos serviços programados para a segunda edição do SESI SENAI nos Bairros é a oferta de cursos gratuitos para a comunidade da Baixada Pará. Por meio da parceria estabelecida com o Ministério Público do Estado (MP-AP), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá vai ministrar capacitações em Produção de pizzas, Noções básicas de carpintaria e Noções básicas de hidráulica.

Os cursos vão ser realizados no período de 22 a 26 de julho e a certificação vai acontecer na ação principal, no sábado, 27. Foram disponibilizadas 60 vagas para jovens e adultos que desejam aprender uma nova atividade profissional. Para se inscrever o público precisa comparecer à secretaria do SENAI Amapá.

Além das capacitações, a programação dos projetos SESI SENAI nos Bairros e Colorindo o Futuro – do MP-AP – vai garantir a oferta de diversos serviços para os moradores da Baixada Pará. No sábado, 27, a comunidade terá acesso a testes rápidos, aferição de glicemia, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), massoterapia e oficinas de reaproveitamento de alimentos, currículo e postura profissional. E também poderá degustar de alimentos que serão distribuídos.

O evento conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Macapá, por meio da Secretaria de Manutenção Urbanística (Semur), empresa Nutriama, do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), da Federação do Comércio (Fecomércio), Universidade Federal do Amapá (Unifap), O Moinho e do Exército Brasileiro.

Alinhamento

Para alinhar os últimos detalhes, os parceiros dos projetos SESI SENAI nos Bairros e Colorindo o Futuro – Baixada Pará reuniram-se na terça-feira, 16. O objetivo do encontro foi conversar sobre as estratégias que estão sendo adotadas para a realização da ação.

Serviço

SESI SENAI nos Bairros e Colorindo o Futuro

Data: 27 de julho (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Baixada Pará

Curtir isso: Curtir Carregando...