Conheça aplicativos para correção de redação que podem te auxiliar na preparação do Enem

Essa opção é ideal para quem não faz um cursinho pré-vestibular

É fundamental para todo candidato inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que haja um treinamento para o momento da prova, principalmente para a hora da temida redação. Para aqueles candidatos que não podem fazer um cursinhos pré-vestibular já existe a opção de aplicativos que te auxiliam na preparação do exame. Alguns aplicativos fornecem o serviço de ter o texto corrigido por profissionais que auxiliam o participante com pontuação do que está vem e o que precisa ser melhorado.

A ideia dos aplicativos é que os estudantes escrevam uma redação e compartilhe o texto a ser corrigido para um profissional que usará os critérios utilizados na correção do Enem. As ferramentas não são gratuitas, mas vale o investimento, já que pode garantir uma boa nota na redação. Pensando nisso, separamos alguns aplicativos nesse modelo. Confira:

1 – Redação Online

Depois de assinar um plano, escolha um tema de redação, digite o texto na plataforma ou escreva no papel, tire uma foto e envie para correção. Professores especialistas farão a correção que será avaliada com pontuação, comentários detalhados e com indicações de como melhorar sua escrita para alcançar a tão sonhada nota mil.

Para ter acesso a uma ou mais correções, basta escolher um dos pacotes disponíveis na plataforma. O mais barato, o “Enem Master”, custa R$ 19,90, e dá direito a quatro redações corrigidas. Além disso, o estudante tem correção com especialistas, mais de 300 temas de redação disponíveis, treino de escrita e correção dos textos enviados em até 72 horas úteis. No pacote Enem Premium, por R$ 49,97, são cinco textos corrigidos, acesso a videoaulas Enem, opção de escolher o corredor e poder tirar dúvidas via chat.

2 – Redação Nota 1000

Esta plataforma, que é aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) no Guia de Tecnologias Educacionais, é a primeira online de prática e correção estruturada de redação. O estudante pode optar por escrever no computador, celular ou tablet, como também fotografar e enviar a imagem por aplicativo. Os corretores irão fazer uma correção completa e com comentários, além de dar notas. Há ainda a possibilidade de praticar a reescrita, nessa modalidade as redações são comparadas para que o candidato possa ver a sua evolução de um texto para o outro.

Por R$ 19,50 (este valor está acrescido 21% de desconto oferecido pela plataforma), o estudante tem acesso a cinco correções detalhadas, nota total do texto e por competência Enem, justificativa da nota e mais avaliação por meio de 14 critérios adicionais. Há ainda comentários e sugestão de melhorias. Assinando o plano anual, por 12 vezes de R$ 9,90 (valor com 67% de desconto), o aluno tem até 24 correções detalhadas, assim como todos os benefícios do pacote Enem Light.

Agência Educa Mais Brasil

