Setor de serviços tem alta de 15,5% em maio em SP, diz Fecomercio

Bruno Bocchini

O setor de serviços no município de São Paulo obteve faturamento de R$ 33,6 bilhões no mês de maio, uma alta de 15,5% em comparação com o mesmo mês de 2018. Em valores absolutos, o resultado é a maior cifra para o mês desde o início da série histórica, em 2010. Nos últimos 12 meses, a elevação foi 17,6% e, no acumulado de 2019, o aumento chegou a 21,2%.

De acordo com a FecomercioSP, os segmentos que tiveram maior expansão no faturamento em maio, em relação ao mesmo mês de 2018, foram: serviços bancários, financeiros e securitários (57,5%); mercadologia e comunicação (17,3%); jurídicos, econômicos e técnico-administrativos (14,5%); saúde (12,3%); turismo, hospedagem, eventos e assemelhados (10,9%); e educação (10,1%).

EBC

