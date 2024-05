População de Macapá receberá orientação sobre superendividamento, empréstimos abusivos e Imposto de Renda

Atividade visa conscientizar a população a respeito de dívidas assumidas que excedem a capacidade de pagamento.



Como forma de conscientizar a comunidade, especialmente às pessoas com mais de 60 anos, sobre questões relacionadas a superendividamento, empréstimos abusivos e imposto de renda, alunos e professores dos cursos de Direito e Ciências Contábeis estarão juntos em uma ação que acontecerá na terça-feira (28), das 8h às 12h, na Avenida Pedro Baião, no centro de Macapá.



A atividade é uma iniciativa da Estácio e tem como objetivo alertar a comunidade sobre os perigos do superendividamento, uma situação que ocorre quando as dívidas assumidas ultrapassam a capacidade de pagamento do consumidor. Durante o evento, serão oferecidas palestras e atendimentos individuais para explicar os direitos dos consumidores, identificar práticas de empréstimos abusivos e orientar sobre como renegociar dívidas de forma justa e sustentável. “É importante que a população compreenda seus direitos e saiba como evitar armadilhas financeiras que podem comprometer gravemente o orçamento familiar”, destaca a coordenadora do NPJ da Estácio, July Rodrigues.



Além das questões relacionadas ao endividamento, a equipe também estará disponível para esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024. Na ocasião, os alunos e professores orientarão sobre o preenchimento correto da declaração, os documentos necessários para o procedimento e como evitar erros que podem resultar em multas e outros problemas com a Receita Federal. “Nosso objetivo é garantir que todos os contribuintes possam cumprir suas obrigações fiscais de maneira correta e tranquila”, afirma o coordenador do NAF da Estácio, Hudson Marques.



A atividade é gratuita e para receber a orientação dos alunos e professores, é necessário apresentar os documentos que comprovem o comprometimento da renda e empréstimos com juros e cláusulas abusivas.



Serviço:

Orientação sobre superendividamento, empréstimos abusivos e imposto de renda

Data: terça-feira, 28 de março

Horário: das 8h às 12h

Local: Avenida Pedro Baião, Central, próximo ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...