Sem restrições! Veja 5 dicas para você ajustar sua alimentação e emagrecer com saúde

O milagre da dieta não existe. E não tem segredo: para conseguir o corpo desejado de forma saudável e sustentável, é preciso seguir uma rotina equilibrada.

De acordo com a nutróloga da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Mariela de Oliveira Silveira Pons, um dos maiores vilões do emagrecimento é a dieta restritiva.

– Nosso metabolismo não foi feito para restrições tão drásticas. Precisamos de todos os nutrientes! Vejo algumas dietas que restringem carboidratos, gorduras e até frutas. Nosso organismo não sabe lidar com isso – pondera.

A profissional reforça que excluir alimentos da rotina podem provocar transtornos à saúde.

– Além da deficiência de nutrientes, o corpo começa a apresentar sinais, como cansaço, sonolência, falta de concentração. Isso gera um desbalanço cerebral e nossos neurotransmissores ficam desregulados. Quem quer emagrecer precisa de uma alimentação balanceada, bem completa. Não existe milagre – destaca.

Pensando nisso, a nutricionista Valentina Slaviero, parceira da Fit Food, marca dedicada à alimentação saudável, destacou cinco dicas para você ajustar a alimentação e realizar um projeto saúde que vale para a vida toda – e não só para o próximo verão!

Veja íntegra no site da Revista Donna

Curtir isso: Curtir Carregando...