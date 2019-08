Prazo para a inscrição na Olimpíada de Língua Portuguesa termina dia 19

Este ano a competição homenageia a escritora Conceição Evaristo

Termina no próximo dia 19/08 o prazo para professores de escolas públicas indicarem os melhores textos e documentários produzidos por alunos para 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Em 2019 a competição, que já conta com mais de 170 mil inscrições, homenageia escritora mineira Conceição Evaristo. Produções devem ter como como tema “O Lugar Onde Vivo”. O envio do material deve ser feito pelo site do Programa.

Nessa edição, além das categorias poema, memórias, crônica e artigo de opinião, o gênero textual documentário foi incluído para alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Entre as premiações, também passam a incluir imersão pedagógica internacional para os professores e viagem cultural em território brasileiro para os estudantes. As escolas dos alunos vencedores receberão como prêmio um acervo para reforço da biblioteca.

A competição é realizada pelo Ministério da Educação, em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). O objetivo é contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem relacionada à leitura e escrita nas escolas de todo país.

