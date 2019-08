Surto de sarampo atinge 43 cidades em São Paulo, Rio e Bahia

Quarenta e três cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estão em surto ativo de sarampo.

O alerta é principalmente para as crianças de seis meses a um ano que vão visitar esses locais.

A orientação do Ministério da Saúde é que os responsáveis pelos pequenos procurem os postos de vacinação pelo menos quinze dias antes de viajar para uma dessas cidades.

Segundo o ministério, a imunização interrompe a cadeia de transmissão do vírus do sarampo no país, e essas 43 cidades vêm apresentando crescimento no número de casos confirmados da doença.

As crianças de seis meses a um ano devem ser vacinadas antes de ir a essas cidades com a chamada “dose zero”. Mas o ministério alerta que ela não substitui e nem é válida para o calendário de vacinação. Por isso, os responsáveis devem, de qualquer forma, levar os pequenos para tomar a primeira dose da tríplice viral, com um ano e a segunda dose da tetra viral com um ano e três meses. Lembrando que, nesses casos, a vacina tem que ser aplicada, independentemente da região onde a criança mora ou para onde vai viajar.

A tríplice é distribuída de graça e está disponível nos mais de 37 mil postos de vacinação do país. Além do sarampo, também protege contra rubéola e caxumba.

O Ministério da Saúde registrou, entre 5 de maio e 3 de agosto deste ano, 907 casos confirmados de sarampo no Brasil. Desses, 901 somente no estado de São Paulo. Rio de Janeiro confirmou cinco casos e Bahia um.

A lista das 43 cidades com surto ativo de sarampo está disponível no site do Ministério da Saúde.

Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno

Curtir isso: Curtir Carregando...