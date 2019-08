Programa Fala Amazônia! aborda mobilização em Defesa da Amazônia

E no programa de hoje o tema será o decreto 8713/2016, que visa repassar as terras da união para a gestão do Governo do Estado do Amapá. Sobre este assunto vamos entrevistar Ercival Cunha, Jairo Palheto e Ívina Campos da coordenação da FNL AP.

Vamos também ouvir relatos sobre a última manifestação em frente ao IMAP cobrando este decreto e um novo cadastro, além de notícias da mobilização em Defesa da Amazônia no último Sábado.

No giro de notícias falaremos sobre o dia do fogo promovido por fazendeiros que começou no dia 10 e ainda está acontecendo na região sul do Pará. Fique ligado no Fala: Amazônia a partir das 13h na 96.9FM. Fala Amazônia: Sua voz trazendo mudança!!!

Apresentação Ana Euler

