Correios implanta a 1ª Câmara de Conciliação e Mediação

Os Correios inauguraram nesta segunda-feira (26), em Brasília, a sua 1ª Câmara de Conciliação e Mediação, idealizada em parceira com órgãos públicos de controle. O projeto pioneiro visa à realização de audiências pré-processuais que resultem em resoluções mais ágeis e satisfatórias para os clientes.

Para implantar a Câmara de Conciliação, os Correios desenvolveram planos de trabalho com órgãos parceiros e um programa de capacitação para os empregados com base no modelo Harvard de resolução de conflitos, em que o foco é o atendimento dos interesses mútuos. A iniciativa será a base para a implantação do modelo em nível nacional.

O Diretor de Negócios dos Correios, Alex do Nascimento, que representou o presidente Floriano Peixoto no evento, disse que a iniciativa trata do que é o mais precioso para a empresa, o cidadão. Segundo o dirigente, para a estatal, que entrega 20 milhões de objetos por dia e está presente em todos os municípios brasileiros, é fundamental estabelecer esse relacionamento.

“Nosso objetivo é resolver. Com certeza esta iniciativa dará bons frutos, como a melhoria do relacionamento e a recuperação da eficiência do serviço, para que o cliente fique satisfeito e volte a utilizar os serviços da empresa”, ressaltou Alex, que agradeceu aos especialistas de mediação e conciliação que apoiaram na implantação da Câmara.

O diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, o juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, parabenizou os Correios pela iniciativa e proatividade, que demonstram, segundo ele, uma nova maneira de atuação da perante o público. “É uma atitude exponencial e empresarial que foca nas necessidades dos usuários. Vamos juntos resolver as questões das pessoas e atender aos anseios do povo brasileiro, que é nosso patrão”, disse o juiz federal.

Participaram também do evento o superintendente de Operações dos Correios em Brasília, Jameson Reinaux; o presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), desembargador Federal Carlos Eduardo Moreira Alves; o presidente da Comissão de Métodos Alternativos de Solução de Conflitos da Ordem dos Advogados do Brasil/DF, Silvio de Jesus Pereira; e o coordenador adjunto dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, o juiz federal Marcio Maia.

Um selo personalizado e um carimbo comemorativo foram lançados pelos Correios para registrar a abertura da Câmara de Conciliação.

