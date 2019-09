Concurso fotográfico da Wikipédia premia melhores fotos de monumentos brasileiros

Submissões de imagens para Wiki Loves Monuments ocorrem durante o mês de setembro e concorrem a mais de 3 mil reais em prêmios

O Brasil recebe a edição do Wiki Loves Monuments 2019, concurso fotográfico voltado à valorização do patrimônio cultural e histórico no país. A proposta do concurso é mobilizar pessoas para tirar fotos de monumentos brasileiros, a fim de melhorar sua representação visual não somente nas plataformas Wikimedia, como Wikipédia e Commons, mas na internet como um todo. As fotos devem ser carregadas no Wikimedia Commons, a biblioteca multimídia livre da Wikipédia, entre 1 e 30 de setembro. As imagens serão utilizadas posteriormente para ilustrar conteúdos da Wikipédia e poderão ser utilizadas em outros sites e espaços, com a devida atribuição de autoria do fotógrafo.

Para concorrer, basta que o participante carregue na plataforma Wikimedia Commons as fotos de um monumento brasileiro. Monumentos são definidos pelo reconhecimento oficial, como tombamento e registro, em listas pré-definidas pelos organizadores do concurso. O fotógrafo pode participar com quantas fotos de monumentos quiser, desde que todas as imagens sejam de sua autoria e estejam carregadas em licença creative commons com a tag do Wiki Loves Monuments. Também é necessário identificar o monumento, por exemplo com o número de tombo ou registro. São bem-vindas as contribuições inclusive de fotógrafos amadores, que podem submeter fotos feitas com dispositivo móvel em alta qualidade.

Vale pontuar que não serão consideradas para o concurso imagens que não sejam de autoria própria de quem fez a submissão, que infrinjam leis de direitos autorais ou que sejam excluídas do Wikimedia Commons antes do encerramento das submissões por qualquer motivo. As instruções detalhadas estão disponíveis na página do concurso na Wikipédia. Também é possível saber mais pela página no Facebook e no Twitter.

As fotos serão avaliadas por um júri qualificado com base em critérios como qualidade técnica (nitidez, uso da luz, perspectiva, composição, etc), originalidade e utilidade documental para a Wikipédia. O júri analisará as imagens em outubro e os vencedores nacionais serão anunciados no início de novembro. Todas as fotos carregadas no contexto do concurso ficarão disponíveis para uso em qualquer lugar por qualquer pessoa, ampliando a visibilidade do monumento retratado. O concurso incentiva a participação de comunidades locais e valoriza em especial as contribuições de imagens de monumentos pouco representados na internet.

As três melhores imagens serão premiadas com vales-presentes: o primeiro colocado com o valor de 1 mil reais, o segundo com seiscentos reais e o terceiro com quatrocentos reais. O concurso também premiará as dez pessoas que mais contribuírem com imagens de diversos monumentos que não tinham imagens carregadas anteriormente no Wikimedia Commons com vales-presentes no valor de cento e quinze reais. Além disso, as dez melhores fotos do concurso brasileiro irão concorrer a prêmios da etapa internacional do Wiki Loves Monuments, dando ainda mais visibilidade para o monumento fotografado e para o autor da imagem.

Wiki Loves Monuments é um concurso que ocorre mundialmente desde 2010 e é considerado o maior concurso fotográfico do mundo. No Brasil, a edição do concurso deste ano é organizada pelo Wiki Movimento Brasil (WMB), associação de editores que contribuem com os projetos Wikimedia e atuam nas áreas de educação e tecnologias abertas.

Informações

Imagens vencedoras da última edição do concurso: https://pt.wikipedia.org/wiki/ Wikip%C3%A9dia:Wiki_Loves_ Monuments_2017-2018/Brasil/ Vencedores

Curtir isso: Curtir Carregando...