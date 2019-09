Começa recadastramento para clientes de celular pré-pago em 17 estados

Jonas Valente -Repórter Agência Brasil Brasília

Começou hoje (2) o recadastramento para clientes de celular pré-pago em 17 estados. Os usuários deverão atualizar suas informações nas respectivas operadoras. O período para regularizar as informações vai até 16 de novembro. Quem não fizer o procedimento pode ter a linha pré-paga bloqueada.

A terceira fase do recadastramento iniciada hoje abrangerá pessoas dos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.

Os usuários de pacotes pré-pagos serão acionados pelas operadoras por canais como mensagem de texto, ligações ou pop ups em sites. O procedimento é aplicado aos usuários com pendências cadastrais.As operadoras também disponibilizaram canais de atendimento para fornecer mais informações sobre o recadastramento, como páginas específicas nos sites e números, conforme dados da Anatel.

Operadora:Claro

Site: https://www.claro.com.br/institucional/regulatorio/cadastro-pre

Contato: 1052

Operadora: Tim

Site: https://www.tim.com.br/sp/para-voce/projeto-cadastro-pre

Contato: *144

Operadora: Vivo

Site: https://www..vivo.tl/cadpre

Contato: *8486

Operdadora: Oi

Site: https://www.oi.com.br/celular/pre-pago/atualizar-cadastro

Contato: *144

Operadora: Algar

Site: https://www.algartelecom.com.br/para-voce/atendimento/comunicados?comunicadosCelular-0

Contato: 1055

Operadora: Sercomtel

Site: https://www.sercomtel.com.br/cadastro-pre-pago/

Contato: 1051

Fases anteriores

Esta é a terceira fase da iniciativa. O recadastramento já havia sido iniciado em outros dez estados: Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina. O primeiro piloto ocorreu nas áreas de DDD 62, a partir de abril. Nesses estados o recadastramento ficará disponível até 15 de outubro.

Segundo a Anatel, a atualização das informações sobre os usuários veio em respostas a problemas identificados pela ausência de registros precisos sobre os clientes.

