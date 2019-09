Tóquio avalia danos causados pela passagem do Tufão Faxai

NHK* Tóquio

A população de Tóquio ainda está avaliando a extensão dos danos causados pelo poderoso tufão Faxai, que atingiu a capital com forte chuva e ventos com as velocidades mais altas já registradas na área. Uma pessoa morreu e pelo menos 41 ficaram feridas, além de milhares de residências terem ficado sem energia elétrica.

Representantes da Agência de Meteorologia do Japão informaram que, às 15h desta segunda-feira, o tufão Faxai se encontrava na província de Fukushima e se movimentava em direção ao nordeste.

Os ventos quebraram recordes de velocidade em algumas áreas, com a cidade de Chiba sendo afetada por ventos com mais de 200 quilômetros por hora.

Uma mulher em Tóquio morreu em consequência de uma forte rajada de vento que a teria derrubado contra um muro.

Duas torres de transmissão de energia foram derrubadas em uma área montanhosa. Elas faziam parte da rede de suprimento de energia elétrica para áreas na província de Chiba.

A Companhia de Energia Elétrica de Tóquio informa que, até as 14h de hoje, mais de 800 mil residências permaneciam sem eletricidade.

A tempestade também afetou o serviço de trens para milhões de usuários. Os serviços nas redes ferroviárias foram suspensos, incluindo os do trem-bala Shinkansen para outras partes do país. No entanto, os trens já estão voltando a operar normalmente.

Mais de 160 voos domésticos foram cancelados.

Empresas

O Tufão Faxai interrompeu a operação de serviços em algumas empresas em Tóquio e áreas próximas.

A Sony suspendeu a produção de sua fábrica na província de Chiba hoje de manhã devido a uma queda no fornecimento de energia elétrica. A fábrica produz os consoles do videogame PlayStation 4.

A Nissan Motor interrompeu a produção em sua fábrica na cidade de Yokosuka, na província de Kanagawa. A fabricante de automóveis informou que o local estava parcialmente inundado.

Cerca de 10 contêineres de exportação no porto de Tóquio foram revirados com a força dos ventos.

O Seven Bank informou que 416 caixas eletrônicos de suas lojas de conveniência estão fora de serviço devido aos blecautes. O banco disse que vai retomar a operação assim que o fornecimento de energia for reestabelecido.

Outros bancos de grande porte também informaram que seus caixas eletrônicos pararam de funcionar devido aos cortes de energia.

Calor

Afastando-se da Grande Tóquio, o Tufão Faxai deixa em seu rastro um forte calor em amplas áreas das regiões oeste e leste do Japão.

Meteorologistas explicam que a massa de ar quente que flui para o interior do tufão fez subir as temperaturas para um nível bem acima da média da estação.

Hoje, os termômetros marcaram 37,9 graus na cidade de Kuwana, da província de Mie, e 37,2 graus em Mino, cidade da província de Gifu.

No distrito de Nerima, da capital japonesa, a temperatura chegou aos 37 graus e na cidade de Kyoto, aos 36,9 graus.

Autoridades recomendam à população o uso de ar-condicionado e a ingestão frequente de água.

*Emissora pública de televisão do Japão

EBC

