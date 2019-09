Tufão Faxai causa grandes prejuízos à agricultura do Japão

*NHK

A passagem do tufão Faxai já causou, até agora, mais de 290 milhões de dólares em prejuízos para os setores de agricultura, silvicultura e pesca, principalmente na parte leste do Japão. A expectativa é de que esse montante ainda possa aumentar.

Autoridades do Ministério da Agricultura afirmam que o total cobre danos reportados até quinta-feira (19) pela manhã em Chiba, Ibaraki e outras seis províncias japonesas, principalmente no leste do Japão.

As perdas na produção agrícola em alimentos como arroz, pêra e cenouras já chegam a 87 milhões de dólares. O montante do prejuízo para produções em estufas foi de cerca de 177 milhões de dólares.

Autoridades dizem que o tufão devastou um total de 324 embarcações pesqueiras em Chiba, Ibaraki e outras três províncias, resultando em prejuízos de cerca de 1 milhão e 500 mil dólares.

Muitos produtores da indústria de laticínios em Chiba ainda não podem ordenhar suas vacas ou estão sendo forçados a descartar leite fresco por não terem a capacidade de mantê-lo refrigerado, devido aos blecautes na região.

Autoridades dizem que ainda precisam avaliar o impacto do tufão em algumas áreas, principalmente no sul de Chiba, onde há expectativa de que os prejuízos aumentem.

A Tepco informou que aproximadamente 30 mil domicílios na província de Chiba ainda se encontram, sem energia elétrica até a tarde desta quinta-feira.

A empresa afirma que ainda está removendo árvores derrubadas pelo tufão, mas que espera restabelecer a energia para todas as áreas afetadas até o dia 27 de setembro.

*Emissora pública de televisão do Japão.

EBC

