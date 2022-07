Explosões abalam cidade ao sul da Ucrânia

Explosões abalaram a cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, neste sábado, enquanto a artilharia russa avançava no leste do país, após uma semana em que o número de mortes civis devido ataques de mísseis russos subiu nos centros urbanos bem atrás da linha de frente.

“Há explosões poderosas na cidade! Fiquem em abrigos!”, escreveu Oleksandr Senkevych, prefeito da região de Mykolaiv, que faz fronteira com o porto de Odesa no Mar Negro, no aplicativo de mensagens Telegrama enquanto soavam as sirenes de ataque aéreo.

A causa das explosões não ficou imediatamente clara, embora a Rússia tenha dito mais tarde que havia atingido os postos de comando do Exército na região. A Reuters não pôde verificar os relatórios de forma independente.

Kiev diz que Moscou intensificou os ataques com mísseis contra cidades distantes dos principais campos de batalha no leste do país e que atingiu deliberadamente locais civis. As tropas ucranianas nas linhas de frente orientais, por sua vez, descrevem intensas barragens de artilharia que atingiram áreas residenciais.

A Rússia diz ter como alvo locais militares e nega atingir civis. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “as Forças Armadas russas não trabalham com alvos civis”.

