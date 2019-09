Coreia do Norte estaria construindo submarino para lançar mísseis

NHK* Washington

Pesquisadores americanos afirmam que imagens de satélite sugerem que a Coreia do Norte poderá está preparando o posicionamento de um submarino capaz de lançar mísseis balísticos.

Pesquisadores do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais e do Planet Labs, operadora de satélites, declararam à NHK que analisaram imagens de um estaleiro na cidade de Sinpo, no leste do país.

No dia 3 de setembro, pelo menos13 objetos similares a pilares puderam ser vistos ao longo do cais, com alguns veículos se movimentando na área.

Imagens tiradas no dia 12 de setembro mostram a construção de uma grande estrutura cobrindo o cais e a água.

As mais recentes imagens, obtidas nessa quinta-feira (19), mostram a estrutura cobrindo quase completamente o cais.

Os pesquisadores disseram que a estrutura tem, agora, extensão de 100 metros, que é muito mais longa do que a usada para a construção de submarinos convencionais norte-coreanos.

Disseram ainda que Pyongyang, a capital norte-coreana, poderá estar se preparando para o lançamento de um novo submarino capaz de transportar mísseis balísticos.

O pesquisador sênior David Schmerler afirmou que a estrutura poderá ser usada para a manutenção e o desenvolvimento de submarinos, levando o país a um programa de mísseis balísticos lançados por submarino.

*Emisssora pública de televisão do Japão

Via EBC

