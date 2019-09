Prefeitura de Porto Seguro anuncia concurso público com mais de 500 vagas

Oportunidades são para os níveis médio/técnico e superior; saiba como se inscrever

A prefeitura Municipal de Porto Seguro (BA) anunciou um concurso público que visa contratar 579 profissionais. As oportunidades são para os níveis médio/técnico e superior.

As inscrições podem ser realizadas através do site entre os dias 30 de setembro e 27 de outubro e a taxa de participação custa entre R$ 60 e R$ 150. Mais informações podem ser consultadas através do edital.

As oportunidades são para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde (52); Agente de Combate às Endemias (59); Agente de Trânsito (20); Arquiteto (1); Arquivista (1); Assistente Social (16); Auxiliar de Classe (189); Biólogo (1); Enfermeiro (10); Engenheiros: Agrimensor (2); Agrônomo (1); Ambiental (1); Civil (2); de Pesca (1); Médico (10); Médico do Trabalho (1); Nutricionista (2); Pedagogo (2); Procurador (3); Professor Nível I de: AEE (3); Artes (9); Ciências (10); Educação Física (5); Geografia (11); História (9); Inglês (18); Libras (3); Língua Portuguesa (8); Matemática (6); Pedagogo (100); Psicólogo (9); Técnicos: Agrícola (1); Agrimensor (1); Técnico em: Edificações (2); Enfermagem (10).

Aqueles que forem selecionados irão trabalhar em um regime de 20h a 40h semanais e irão receber entre R$ 1.250 a R$ 8.333,60, a depender do cargo.

iBahia

