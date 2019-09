Vida saudável: mitos e verdades sobre a dieta vegana

Segundo a American Dietetic Association (ADA), a dieta vegetariana, quando bem planejada, é indicada, com segurança, para todas as fases da vida

Estudos comprovam que a alimentação vegetariana baseada no consumo de alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais integrais e oleaginosas, reduz as mortes por infarto em 20% nas mulheres, e 31% nos homens, além de reduzir a prevalência de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, problemas renais e pedras na vesícula.

As evidências científicas também mostram que esta opção alimentar, quando praticada com critério, melhora a qualidade de vida, reduzindo significativamente a mortalidade, e promovendo aumento da longevidade.

Os adeptos da dieta destacam outros benefícios para o organismo:

• Melhora a digestão

• Aumenta a disposição, e dá mais energia

• Melhora a qualidade do sono

• Melhora a função e a saúde intestinal

• Ajuda a manter o controle do peso

• Deixa a pele, os cabelos e as unhas mais saudáveis

