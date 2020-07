Brasil registra 1.577.004 casos de Covid-19 e 64.265 óbitos

O Brasil registrou mais de 1,5 milhão de casos de Covid-19, segundo boletim oficial do Ministério da Saúde, com dados atualizados na tarde desse sábado (4). São exatamente 1.577.004 casos. Desses, 700.645 são casos ativos, já que 876.359 pessoas se recuperaram. Em 24 horas, foram registrados 1.091 óbitos. E o país agora tem 64.265 mortes por Covid-19.

Entre os estados, São Paulo continua com o maior número de casos, 312.530; seguido do Ceará, com 120.952; e Rio de Janeiro, que tem 120.440 registros da doença. Em número de mortes, São Paulo é o primeiro da lista, com 15.996. O segundo é o Rio de Janeiro, com 10.624 óbitos e o terceiro, o Ceará, com 6.411.

Apesar dos números ainda elevados, algumas cidades estudam a volta gradual da rotina. Na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas assinou protocolos para reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza.

No Rio de Janeiro, a reabertura de bares levou muita gente às ruas no primeiro dia de liberação, nessa semana, várias delas sem máscara. Em lugares com aglomerações, algumas pessoas chegaram a publicar mensagens de deboche nas redes sociais.

Já na capital do país, o governador Ibaneis Rocha assinou decreto autorizando a abertura de bares e o funcionamento das escolas públicas e privadas, no final de julho.

EBC

