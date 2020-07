Amapá tem 29.883 casos confirmados, 4.429 em análise laboratorial, 17.566 pessoas recuperadas e 442 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste domingo, 5, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 29.883 casos confirmados e 4.429 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 18.414 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 74 novos casos confirmados sendo 51 em Santana, 6 em Pedra Branca, 4 em Porto Grande, 1 em Amapá e 12 em Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui 1 novo óbito, ocorrido em Macapá, no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), no dia 14 de maio, sendo a vítima, um homem de 73 anos, sem comorbidade declarada.

Assim, o Amapá chega a 442 óbitos, em 15 municípios (Macapá 272/ Santana 67 / Laranjal do Jari 41 / Mazagão 6/ Oiapoque 12/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 8/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 11/ Tartarugalzinho 2/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 4/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 17.566 (Macapá 8.980/ Santana 1.451/ Laranjal do Jari 2.149/ Mazagão 273/ Oiapoque 817/ Pedra Branca 1.419/ Porto Grande 488/ Serra do Navio 350/ Vitória do Jari 346/ Itaubal 103/ Tartarugalzinho 263/ Amapá 234/ Ferreira Gomes 246/ Cutias do Araguari 147/ Calçoene 232/ Pracuúba 68).

Dos 29.883 casos confirmados:

Macapá 13.280

Santana 4.231

Laranjal do Jari 3.086

Mazagão 920

Oiapoque 1.570

Pedra Branca 2.066

Porto Grande 793

Serra do Navio 413

Vitória do Jari 1.032

Itaubal 168

Tartarugalzinho 382

Amapá 346

Ferreira Gomes 315

Cutias do Araguari 490

Calçoene 603

Pracuúba 188

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.387, sendo:

Macapá: 3.080

Santana: 1.871

Laranjal do Jari: 683

Mazagão: 184

Oiapoque: 282

Pedra Branca do Amapari: 34

Porto Grande: 260

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 395

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 685

Amapá: 43

Ferreira Gomes: 46

Cutias do Araguari: 556

Calçoene: 82

Pracuúba: 138

Internações

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 160 pacientes, sendo 111 casos confirmados e 49 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 92 estão no sistema público (34 em leito de UTI /58 em leito clínico) e 19 estão na rede particular (14 em leito de UTI /5 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 15 estão no sistema público (0 em leito de UTI /15 em leito clínico), e 34 estão na rede particular (0 em leito de UTI /34 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.764

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

