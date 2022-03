Estudante de São Paulo conquista ouro na etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento em Macapá

A competidora de São Paulo foi a campeã da modalidade Pintura Decorativa da Olimpíada do Conhecimento 2022, disputada entre os dias 14 e 18 de março em Macapá. Com o resultado, a jovem Isabella Valentim garantiu o direito de integrar a delegação que irá representar o Brasil na WorldSkills, o mundial das profissões, a ser disputado em Shanghai, na China, em outubro. A cerimônia de premiação foi realizada na sexta-feira, 18 de março, na Escola SENAI da capital.

Após receber a medalha de ouro, Isabella falou do sentimento de ter vencido a etapa. “É muito gratificante participar desse processo. Fico muito feliz de ter conseguido o resultado que eu tanto esperava. Treinei durante três anos, no mínimo oito horas por dia, para poder chegar aqui e conseguir executar esse trabalho. A conquista é resultado desse esforço”, festejou a representante da delegação paulista.

O pódio foi formado pelo time do Distrito Federal, medalha de prata, e do Amapá, bronze. Ao longo dos dias, os competidores foram avaliados em quesitos como qualidade, rapidez, projeto, execução, limpeza e organização, entre outros. Para isso, executaram projetos que mostraram as habilidades em pintura, design, moldura, adesivo, papel de parede e mural.

Representando a gestão do SENAI Amapá, a coordenadora Jaciara Conceição deixou uma mensagem de agradecimento aos jovens talentos e à equipe que trabalhou para a realização do evento no estado.

“É uma estrada longa até a realização de uma seletiva e ainda tivemos a pandemia nesse percurso. Por isso, os três competidores que chegaram aqui são verdadeiros sobreviventes, porque muita gente desistiu pelo caminho e eles seguiram em busca do sonho. O trabalho desenvolvido nesses dias demonstra o talento dos alunos SENAI e o esforço da equipe em fazer dessa competição um momento marcante”, completou Jaciara Conceição.

O mundial das profissões

A WorldSkills será realizada em outubro deste ano. Até lá, os vencedores das seletivas terão mais alguns meses de preparo e concentração. Apesar do passo importante para conquistarem a vaga na delegação brasileira que viajará a Shanghai, a confirmação para o mundial está sujeita à manutenção da nota, que é feita por meio de treinamentos e simulados realizados até as vésperas do evento.

No torneio, que exige habilidades técnicas e socioemocionais, os competidores realizam atividades do dia a dia das profissões dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. Essa é a 46ª edição do torneio, que conta com a participação de mais de 80 países. Nas últimas três edições, o Brasil garantiu o pódio, ficando entre as três delegações mais premiadas do mundo.

