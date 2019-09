CCT apresenta projetos de infraestrutura de fibra ótica para Norte e Nordeste

Visão geral da reunião deliberativa da Comissão de Ciência e Tecnologia realizada em 18 de setembro

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) realiza nesta quarta-feira (25), às 10h, audiência pública para apresentar o Projeto Nordeste Conectado e o Projeto Amazônia Integrada e Sustentável (Pais). Os projetos visam implantar infraestrutura de telecomunicações nas regiões Norte e Nordeste.

O Projeto Amazônia Integrada e Sustentável tem como destaque a implantação da rede de telecomunicações por fibra ótica, que utilizará o leito do rio Amazônia junto com as redes existentes. O Pais pretende beneficiar o meio ambiente, a educação, a saúde, o executivo e a população ribeirinha, além de aprimorar os mecanismos de gestão do ordenamento territorial, permitir o replanejamento de conexões satélites para população mais isolada e fomentar o desenvolvimento econômico local e regional.

Já o Projeto Nordeste Conectado, visa à interiorização da rede de educação e pesquisa, em parceria com os estados, promovendo suporte às políticas públicas da educação, saúde e desenvolvimento local no Nordeste. O projeto ainda vai formar e fixar recursos humanos qualificados e apoiar a produtividade local, além de levar infraestrutura de fibra óptica para áreas urbanas.

Foram convidados para participar da audiência representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

A audiência, solicitada pelos senadores Chico Rodrigues (DEM-RR) e Carlos Viana (PSD-MG), será de caráter interativo e acontecerá no plenário 19, da ala Senador Alexandre Costa, no anexo 2 do Senado.

