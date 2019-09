Confira a retrospectiva da Mega Semana de Primavera

A Primavera começou milionária! Em comemoração a temporada mais alegre do ano, a Mega-Sena tem três sorteios nos próximos dias, o que ficou conhecido como Mega-Semana de Primavera. Para começar, a loteria sorteará, nesta terça-feira (24), R$ 44 milhões, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo (SP). Os próximos sorteios acontecerão na quinta-feira (26) e no sábado (28). Então fique ligado!

Como relembrar é viver, o Loteria Brasil separou quais foram as premiações nas três últimas Mega-Semanas de Primavera para te inspirar a apostar e não perder a oportunidade de ter a conta transbordando com milhões. Confira!

2018

Em 2018 a Mega-Semana de Primavera aconteceu nos dias 18/09 (2079), 20/09 (2080) e 22/09 (2081). Apenas no último sorteio a Mega-Sena pagou o prêmio principal, que foi de R$ 21.763.750,54 para uma única aposta de Itaguara (MG). Porém, no total da semana foram pagos mais de R$ 11 milhões entre quadras e quinas.

2017

Já no ano de 2017 a semana especial da Mega-Sena caiu nos dias 19/09 (1969), 21/09 (1970) e 23/09 (1971). Nesta Mega-Semana de Primavera ninguém acertou as seis dezenas para levar o prêmio principal. Isso só aconteceu no terceiro concurso (1974) depois da Mega-Semana, pagando R$ 54.268.048,74 para uma aposta ganhadora de Assis (SP). No total da semana foram pagos mais de R$ 12 milhões entre quinas e quadras.

2016

Os concursos da Mega-Semana de Primavera de 2016 foram nos dias 20/09 (1858), 22/09 (1859) e 24/09 (1860). Novamente apenas no último sorteio da semana o prêmio mais esperado saiu para uma única aposta, que veio de Juiz de Fora (MG). O prêmio foi de nada menos que R$ 57.628.178,83. Já entre quinas e quadras o total da semana foram pagos mais de R$ 20 milhões.

Como aumentar a chance de ganhar na Mega-Sena?

Os bolões disponíveis no Loteria Brasil ajudam a multiplicar suas chances! Isso acontece porque são elaborados com uma quantidade de jogos e dezenas elevadas. Além disso, são feitos com combinações pensadas para aumentar a probabilidade de ganhar. Por exemplo, o grupo MS-NGB contém dez apostas de dez dezenas, que equivalem a 2.100 apostas de seis números por R$ 50.

Como apostar na Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena é necessário realizar o cadastro no Loteria Brasil e escolher sua modalidade de aposta preferida. No caso do “Faça seu Jogo” é preciso selecionar de 6 a 15 dezenas de 80 disponíveis. Já com os bolões, basta selecionar a quantidade de cotas desejadas. Feito isso, é só escolher a forma de pagamento entre boleto bancário, cartão de crédito ou transferência bancária.

Então partiu aproveitar a estação mais florida de forma milionária! Faça a sua aposta até às 15h (horário de Brasília), e até às 19h para os bolões. Com o Loteria Brasil você joga sem sair de casa, tem o comprovante digitalizado na sua conta e recebe o resultado da Mega-Sena por e-mail.

Fonte: Loteria Brasil

