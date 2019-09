Dicas para levantar do sofá e treinar em casa

Você é uma pessoa que já acorda cansada e sai da cama todo santo dia se arrastando? Então, praticar uma atividade física talvez seja a solução. Se exercitar diariamente melhora a saúde mental e ajuda a prevenir a depressão. Além de evitar o aparecimento de doenças crônicas, ganha mais disposição e mantém o corpo em dia.

Seja para perder peso ou optar por um estilo de vida mais saudável, os benefícios para começar imediatamente uma atividade são muitos. Entretanto, toda atividade tem seu risco de lesão. Por isso, é necessário ficar atento e iniciar com um treino de baixa intensidade, sem carga, utilizando o peso do próprio corpo para não cometer erros e nem excessos.

Em casa

Portanto, já que não é preciso se exercitar com o uso de cargas, também não é preciso se deslocar até a academia. Aliás, se estiver sem tempo, não tem mais desculpas para não praticar uma atividade física. O ideal é vestir uma roupa confortável, escolher um ambiente com espaço e seguro e colocar o corpo para malhar.

Alongamento

Vale ressaltar que fazer alongamento antes e depois de qualquer atividade física é essencial. E, durante a prática, é importante ficar atento e realizar o movimento correto para não causar lesão na coluna, braços ou pernas.

Além disso, é fundamental buscar ajuda de um profissional qualificado, que orientará corretamente como realizar os exercícios. Outra dica: procure um médico para fazer a famosa “bateria de exames”.

Aqui, indicamos exercícios que podem ser realizados em casa:

Flexão de braço

Fortalece ombro, braços e peito. Para iniciar, coloque os braços no chão, um pouco mais à frente da altura dos ombros. A mão não pode ficar apontada para fora. Em seguida, faça movimentos de flexão e extensão de cotovelo olhando para baixo. A flexão pode ser realizada com os joelhos no chão E o movimento não pode ser curto. O peito tem que chegar perto do chão. Outro erro comum é deixar o quadril cair.

