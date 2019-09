Feira Norte do Estudante começa nesta quarta com mais de 100 atividades gratuitas

Com a proposta de mostrar os horizontes para a formação acadêmica e profissional, a 10ª Feira Norte do Estudante (FNE) oferece, de quarta (25) a sexta-feira (27), uma programação gratuita com mais de 100 atividades e palestras para auxiliar jovens e adultos em busca de orientação vocacional, atualização ou reposicionamento no mercado de trabalho.

O evento ocorre das 9h às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, localizado na Av. Djalma Batista, bairro Chapada. Para ter acesso, basta se inscrever no site www.feiranortedoestudante.com.br ou presencialmente na recepção da feira. Os participantes das palestras receberão certificado.

Neste ano, a FNE espera receber mais de 30 mil visitantes, entre alunos do ensino fundamental, médio e graduação, além de profissionais que planejam retomar os estudos. Durante os três dias de feira, o público terá acesso a uma ampla gama de informações em contato com especialistas de diversos setores, bem como representantes de instituições de ensino e agentes de empregabilidade do Estado.

Palestras

Para o primeiro dia de programação, a Feira Norte do Estudante reserva mais de 30 palestras, que ocorrerão das 9h15 às 19h, em quatro salas divididas por áreas do conhecimento: Nelson Mandela (ciências humanas), Rosalind Franklin (saúde), Albert Einstein (ciências exatas) e Leonardo da Vinci (assuntos gerais).

A sala Nelson Mandela receberá os temas “Direito Penal: Crimes Econômicos”, “Campos de atuação do Psicólogo: Novas perspectivas”, “A trajetória histórica do Pedagogo e o desafio da profissão no século XXI”, “O Futuro das Profissões na era 4.0”, “Propósito de vida e escolha profissional”, “Transformação Digital: Uma nova realidade no Ensino Superior”, “Mindset da liderança inspiradora”, “Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade” e “Empregabilidade: A arte de tomada de decisões”.

Na sala Rosalind Franklin serão realizadas as palestras “Dicas de Biologia”, “Qual o impacto da atividade física nos dias atuais”, “Biologia, Genética e suas Aplicações”, “Visagismo: Corte, cor e maquiagem na construção da Imagem”, “O novo perfil do profissional Farmacêutico”, “Áreas de atuação da Fonoaudiologia”, “UEA Medicina: Vivência do Curso”, “A Medicina do Futuro” e “Química Forense”.

Os assuntos abordados na sala Albert Einstein serão “Contabilidade na era Digital”, “Estratégias na Produção de Conteúdo para Internet”, “Dicas de Física”, “Ciência da Computação: Entenda o que o profissional da área faz”, “Competências exigidas pela indústria 4.0”, “Afinal, o que é Nanotecnologia?”, “A Importância da Análise de Sistemas no Desenvolvimento de Games”, “Logística Sustentável: Tendências” e “Faça seu dinheiro render”.

Já a sala Leonardo da Vinci terá as palestras “Formou? Respira, inspira não pira”, “O que estudar para o Enem 2019”, “Direito Digital: Eu, você e o robô”, “A Importância do domínio da língua estrangeira no mercado de trabalho”, “Tendências de Mercado e Profissões do Futuro”, “Gestão de carreira – Do primeiro emprego aos cargos de liderança”, “Estude e Trabalhe no Exterior – Programa Study and Work and Au Pair”, “Oficina de Designer Thinking” e “Oficina de Sucos e Shakes”.

Atividades

Além da área de palestras, a feira terá atividades na Arena Blá Blá Blá, voltada para bate-papos, rodas de conversa e dinâmicas, e na Arena Eletrizada, que terá apresentações, intervenções artísticas e atrações variadas.

Nesta quarta-feira (25), o público da Arena Blá Blá Blá poderá conferir a roda de conversa “Como planejar sua carreira”, além da abordagem dos temas “Relações Públicas: A profissão do passado, presente e futuro”, “O Jornalismo em tempos de internet”, “Advocacia nos dias de hoje”, “Rádio: elementos e linguagem no Radiojornalismo”, “Meio Ambiente: estamos esgotando nossos recursos. E agora?” e “Culinárias da gastronomia molecular, com reações químicas e físicas”.

Na Arena Eletrizada, o primeiro dia de evento terá aula de ritmos, intervenções cênicas “Drummond na Praça” e “Grupo Teu”, apresentação de peça sobre feminicídio e apitaço, show musical de Guilherme Bonates, atividade da Rede LAB Experience, exibição do curta-metragem “Cachoeira e Debate” e a apresentação da peça “Contando os dias para ser contador”.

Expositores

A área de exposição da Feira Norte do Estudante reunirá cerca de 30 instituições, entre faculdades, escolas, cursos de idiomas, empresas de estágio e seleção, e outros agentes de educação e empregabilidade, que apresentarão seus cursos, metodologias e diferenciais.

Os expositores confirmados são Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), Centro de Ensino Técnico (CENTEC), Faculdade Estácio, Gracom Escola de Efeitos Visuais, Centro Universitário do Norte (UNINORTE), Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Faculdade Santa Teresa, Faculdade Anhanguera, Faculdade Boas Novas, Faculdade Martha Falcão (FMF), UNIASSELVI, Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), Universidade Paulista (UNIP), Centro Universitário UniDomBosco, Projeto Cunhantã Digital, Escola Superior Batista do Amazonas (ESBAM), Fórmula Escola de Inteligência Emocional, AIESEC, Axes Tecnologia, Êxito Instituto de Empreendedorismo, Raio-X do Beduka, Instituto Educações, World Study Educação Intercultural, Minds English School, Singular Educacional, Wise Up, Greenpeace, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) e Stylus Formaturas.

Curtir isso: Curtir Carregando...