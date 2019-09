PRF apreende 29 pistolas em um carro na BR 277 no Paraná

As armas estavam sendo levadas para a cidade do Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 29 pistolas, sendo 16 delas com mira laser, em um carro que trafegava pela rodovia BR-277, no Paraná. A ação começou por volta das 21h30 dessa quarta-feira (25), quando uma equipe da PRF fazia ronda na altura do quilômetro 713 da rodovia, na altura de São Miguel do Iguaçu, percebeu um carro cujo o motorista estava em atitude suspeita e resolveu abordá-lo.

No entanto, ao darem ordem de parada, o motorista acelerou o veículo, dando início a uma perseguição em alta velocidade, na direção de Cascavel. Ao longo de mais de 20 quilômetros, o carro fez várias ultrapassagens pelo acostamento, e chegou a arrancar uma das cancelas da praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu. O motorista por vezes, em sua fuga, chegou a ultrapassar a velocidade de 200 quilômetros por hora.

Na altura do quilômetro 690 da BR-277, o condutor perdeu o controle do carro, que saiu da pista e colidiu contra uma defensa metálica (guard rail). O motorista e um passageiro conseguiram fugir a pé. Outro passageiro foi preso, com lesões leves.

As 29 pistolas estavam dentro de duas mochilas. Do total de armas apreendidas, 20 são de fabricação argentina e as demais de origem turca. Dezesseis delas estavam equipadas com mira laser. Também foram apreendidos 39 carregadores.

O passageiro preso disse aos policiais ser morador no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Santa Terezinha de Itaipu, recebendo alta médica pouco depois da meia-noite.

O suspeito falou ainda aos agentes da PRF que o grupo seguiria com as armas inicialmente até Medianeira, no Paraná, mas o destino final era a capital fluminense.

A PRF encaminhou as armas, o preso e o carro para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

