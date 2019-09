Brasil vence Camarões e segue na briga pelo bronze no Mundial de Vôlei

Seleção volta à quadra hoje a noite contra a Coréia do Sul

Claudia Soares Rodrigues

A seleção brasileira passou fácil por Camarões nesta madrugada na Copa do Mundo de Vôlei Feminino, na cidade de Osaka, no Japão. Em apenas uma hora e dez minutos as brasileiras despacharam as camaronesas com vitória por 3 x 0, parciais de 25/11, 25/17 e 25/18. Com o triunfo, o Brasil subiu para quarta posição, com 18 pontos, e segue com chances de conquistar o bronze. Para isso, a equipe brasileira, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, terá de ganhar as duas próximas partidas – Coréia do Sul e Rússia – por 3×0 ou 3×1.

A seleção entrou em quadra com Fabiana, Mara, Amanda, Gabi,Lorenne, Macris e a líbero Camila Brait. Ao longo da partida, Zé Roberto colocou ainda Roberta, Carol, Sheilla, Gabi Candido, Bia e Drusyla. As maiores pontuadoras brasileiras foram a central Mara, que anotou 11 pontos, e a oposta Lorenne, com dez. Mas foi a atacante Laetitia Moma, de Camarões, que mais fez pontos no jogo: foram ao todo 13.

A equipe brasileira soma até o momento seis vitórias, em nove partidas. O próximo confronto da seleção será na noite de hoje (27), às 23h (horário de Brasília), contra a Coréia do Sul. O último embate da rodada será contra Rússia, terceira colocada, na madrugada de domingo (29), às 2h.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...