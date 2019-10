Novos conselheiros tutelares são eleitos para quadriênio 2020/2024

A eleição dos novos membros do Conselho Tutelar aconteceu neste domingo, 6, reunindo 36.852 eleitores nos 20 colégios eleitorais distribuídos pela capital. A Prefeitura de Macapá foi a responsável pela infraestrutura do pleito, realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Mais de 100 candidatos concorreram as 10 vagas para conselheiros tutelares, divididas em cinco para o Conselho Tutelar da zona sul e outras cinco para o Conselho Tutelar da zona norte. A apuração dos votos começou no início da noite, com o encerramento das votações e com a presença dos candidatos na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast).

“As eleições hoje foram corridas, foi um dia cansativo. Foi a primeira vez que assumimos uma eleição nacional em sua totalidade. Essa eleição teve a presença do Ministério Público Estadual acompanhando o processo antes, durante e depois, mas teve muita responsabilidade e comprometimento da Procuradora Jurídica, que esteve incansavelmente o dia inteiro trabalhando, apurando e recebendo denúncias, encaminhando para o conselho, que é o responsável por dar essa legalidade”, avaliou a procuradora do Município, Taísa Mendonça.

Os cinco candidatos eleitos pela zona norte são: Reginaldo Faraó (1.217), Regiane Cunha (1.133), Edivan da Força Jovem (814), Iran Costa (758) e Roberto da Zona Norte (740). Os membros eleitos pela zona sul são: Fabrício Zonal Sul (1.526), Ed Carlos Oliveira Santos (1.229), João da Força Jovem (1.222), Edna (1.212) e Conselheira Huelma Medeiros (1.129).

A Prefeitura de Macapá disponibilizou mais de 300 servidores para atuar no pleito eleitoral. A Guarda Civil Municipal de Macapá estava com efetivo de 70 agentes atuando na segurança dos colégios eleitorais, juntamente com a Polícia Militar do Amapá. A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) garantiu aos eleitores 70% da frota de ônibus, valendo a tarifa social de R$ 1,75.

Sávio Almeida

Foto: Max Renê

Curtir isso: Curtir Carregando...