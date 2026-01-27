ATRAÇÃO NACIONAL: “Solta o Pop” anuncia bloquinho com DJ e Drag Queen Kitty Kawakubo, campeã do reality Corrida das Blogueiras

O Carnaval amapaense ganha um reforço de peso e representatividade em 2026. O selo Solta o Pop confirmou a realização de seu bloquinho carnavalesco para o dia 15 de fevereiro, trazendo como headliner a DJ e Drag Queen Kitty Kawakubo, vencedora da última edição do reality show Corrida das Blogueiras.

O evento se destaca por uma curadoria focada na representatividade: a line-up será composta inteiramente por artistas LGBTQIA+ e Drag Queens performers. Além do carisma de Kitty, o palco receberá nomes já consolidados na cena noturna amapaense, como DJs Tokyo, Summgirl, Visky e Heaven Lips. A experiência visual será garantida pelas performances das Drag Queens amapaenses Olívia Ponderatto e Aura The Only, prometendo um espetáculo de arte e cultura drag.

Representatividade e Festa

A proposta do “Solta o Pop” vai além da diversão. Ao colocar artistas locais e uma estrela nacional em evidência, o bloquinho reafirma o Amapá como um polo vibrante de cultura e resistência da comunidade LGBTQIA+.

“Ter uma campeã de um reality nacional em nosso estado, dividindo o palco com talentos da nossa terra, mostra a força do entretenimento feito por e para a nossa comunidade”, destaca DJ Tokyo, um dos idealizadores do projeto.

[SUGESTÃO DE IMAGEM PRA ILUSTRAR A FALA]: https://drive.google.com/file/d/1mKw5V55bvb83YG3UPb7lJUIUhFf8v3cA/view?usp=sharing

Serviço:

Data: 15 de fevereiro

Horário: 16h

Vendas: (96) 98116-2278 (WhatsApp)

Local: Divulgação em breve.

Curtir isso: Curtir Carregando...