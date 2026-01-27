66% dos universitários endividados já cortaram itens básicos para pagar mensalidade, revela Serasa

No Amapá, 23.384 universitários possuem dívidas estudantis.

O início do ano marca o período de rematrículas nas universidades. É um momento de planejamento e continuidade dos estudos, mas que também acende um alerta: de acordo com uma pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 66% dos estudantes com dívida ativa junto a instituições de ensino já deixaram de comprar itens básicos, como alimentação, transporte, água e entre outros para conseguir pagar a mensalidade.

Outro dado preocupante revela que 48% dos que têm dívidas universitárias trancaram o curso por não conseguirem pagar as mensalidades em dia. Além disso, 26% revelam que tiveram problemas de concentração nas aulas por não conseguir pagar as mensalidades em dia e não quitar essa pendência, mostrando que essa questão atrapalha também o rendimento dos alunos.

Apesar das dívidas, estudantes buscam quitar pendências

Entre os universitários endividados, 89% consideram muito importante quitar a dívida com a instituição de ensino. Quando questionados dos principais motivos do endividamento com as instituições, 28% destacam desemprego, 21% revelam que precisaram priorizar outras contas, 10% tiveram redução na renda e 9% comentam que foi devido a desorganização financeira.

A inadimplência se prolonga no tempo: 61% das dívidas com instituições de ensino estão pendentes há mais de um ano, sendo que dessas, 18% já ultrapassam cinco anos. Em 71% dos casos, o valor em aberto pode chegar a até R$ 5 mil.

A dívida também afeta o bem-estar dos universitários: 91% afirmam que a situação impactou de alguma forma a sua saúde mental. Para a especialista da Serasa, quitar as dívidas é um passo fundamental para que o estudante consiga seguir sua trajetória acadêmica com mais tranquilidade. “Quando a preocupação financeira é reduzida, há mais espaço para focar nos estudos, preservar a saúde mental e planejar o futuro com segurança”, afirma Rodrigo Costa, especialista da Serasa em educação financeira.

Serasa Limpa Nome ajuda alunos a retomar os estudos sem pendências

Ainda assim, há esperança: 57% deles pretendem retomar os estudos ainda neste ano. Com o objetivo de auxiliar os universitários a regularizar as pendências, a Serasa se une a mais de 78 instituições de ensino e oferece mais de 7,4 milhões de ofertas disponíveis. Ao todo, mais de 2,8 milhões de estudantes podem negociar suas dívidas com universidades em todo o Brasil com até 90% de desconto a partir da plataforma Serasa Limpa Nome. Instituições como Anhanguera, Estácio, Pravaler se juntam ao programa.

Somente no Amapá, segundo a Serasa, são 23.384 universitários com dívidas estudantis. Para auxiliar esse público a organizar as finanças, a Serasa está disponibilizando no estado mais de 62 mil ofertas.

Para conferir as ofertas e condições disponíveis na plataforma Serasa Limpa Nome, estudantes e demais consumidores com dívidas no setor educacional podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar de forma online:

● Site: http://www.serasa.com.br

● App Serasa no Google Play e Apple Store

● WhatsApp: (11) 99575-2096

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 19 de dezembro de 2025 e 05 de janeiro de 2026, com 936 entrevistas online com universitários com dívidas em aberto por todo o Brasil. Margem de erro de 2,7 pontos percentuais.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Curtir isso: Curtir Carregando...