FIM: Festival de Cinema mais antigo da região Norte fomenta produção de audiovisual amapaense com a Mostra Fôlego

Seleção dos filmes e programação completa está disponível no Portal do Festival

A 19ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM), marca os 20 anos de atividades do festival de cinema mais antigo da região Norte.

Esta edição acontece de 1º a 7 de dezembro e conta com sete mostras de cinema, com filmes nacionais e internacionais, com destaque para a Mostra Fôlego. A única mostra competitiva, exclusiva para o audiovisual amapaense. Dez produções amapaenses compõe a programação, dessas, nove filmes concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual.

Desde a sua criação em 2004, o Festival se estabeleceu como um evento de destaque no cenário cultural amapaense e nacional, buscando promover e fortalecer a cultura audiovisual na região, por meio das exibições de cinema independente, oficinas, palestras e debates que fomentam a produção local, da sétima arte.

A Mostra competitiva carrega o apelo de uma das mais fortes expressões amapaenses. A expressão “Fôlego!” é usada para denotar espanto, surpresa, admiração. E aqui ela dá nome à Mostra que é dedicada ao cinema produzido no Amapá. Uma janela de exibição que fortalece a circulação do audiovisual local, bem como oportuniza ao público o acesso às produções que refletem nossas identidades socioculturais.

O tema da 19ª edição do FIM, “Vida, Clima e Ancestralidade: a Amazônia não custa petróleo”, enfatiza a resistência contra a exploração de petróleo na costa do Amapá, que ameaça comunidades, ecossistemas e culturas ancestrais na região. Ampliando esse debate, a Sessão Samaúma, exibirá o longa-documentário “Não Haverá Mais História Sem Nós” da cineasta paraense Priscilla Brasil, obra que denuncia “as entranhas do histórico processo de invenção e exploração da floresta como um jardim do éden inesgotável”.

Confira a programação completa no portal do festival: https://www.festivalfim.com/

Serviço:

19º FIM – Festival Imagem-Movimento

Datas: 1º a 7 de dezembro

Mostra Fôlego

Data: 6 de dezembro | 18h

Local: MovieLand – Av. Presidente Getúlio Vargas, 341 Villa Nova Shopping

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

