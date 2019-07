Estudantes da escola Gabriel de Almeida Café farão intercâmbio nos Estados Unidos

Bárbara Flexa e Caio Lima ganharam bolsas de estudos no BP Global STEM Academies. Eles vão fazer intercâmbio de 25 dias nos Estados Unidos.

Caroline Mesquita

Os estudantes Caio Lima e Bárbara Flexa, da Escola Estadual Professor Gabriel de Almeida Café, em Macapá, vão viajar no sábado, 6, para um intercâmbio de 25 dias nos Estados Unidos. Eles foram selecionados pelo BP Global STEM Academies – programa parceiro do Governo do Amapá, que concede bolsas integrais de estudos no Egito e nos Estados Unidos, voltados para ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O programa ofertou 10 vagas para o Brasil, sendo quatro delas para estudantes da rede pública do Amapá. Caio e Bárbara foram aprovados para o intercâmbio no período de 7 de julho a 1º de agosto. Além deles, os estudantes Denny Rodrigues e Juliana Monteiro, do Instituto Federal do Amapá (Ifap), foram selecionados para o intercâmbio no Egito. Eles já estão viajando.

O processo seletivo foi realizado em três etapas: na primeira, o aluno preencheu um questionário online com informações pessoais, educacionais e de saúde; a segunda etapa foi de validação dos critérios para os semifinalistas; por fim, houve as entrevistas de avaliação do perfil dos candidatos, validação do interesse em ciências e verificação da capacidade de comunicação em inglês e perfil econômico da família.

A aluna Bárbara disse que tanto ela quanto Caio já haviam tentado entrar no programa no ano passado, mas, na última fase, não foram aprovados. Este ano, com mais experiência na seleção e tranquilidade, tudo deu certo para os dois.

“Sempre tive vontade de viajar para fora do país. É uma oportunidade perfeita, pois, agora, vou unir isso com a minha paixão pela matemática, e expandir conhecimentos com outras pessoas”, comemorou a aluna.

Por outro lado, essa não será a primeira viagem de Caio para os Estados Unidos. O aluno já embarcou duas vezes para o país e representou o Amapá como finalista da Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), maior feira de ciência e engenharia do mundo.

“Como eu gosto de desenvolver projetos científicos, fiquei interessado pelo programa. Além dos estudos, vou aproveitar para me familiarizar com a língua inglesa, pois serão 25 dias de prática, e nas viagens anteriores fiquei apenas uma semana”, disse o estudante.

Os jovens ficarão hospedados na Houston Academy, no estado do Texas. Eles vão estudar assuntos de STEM, com foco em tecnologia, energia e exploração regional; participarão de aulas e workshops práticos, e visitarão refinarias de petróleo e gás e instalações alternativas de energia, além de conhecer instituições regionais, como o Johnson Space Center da NASA.

Portal GEA