Serviço Escola de Psicologia realiza atendimento gratuito e diário à população de Macapá

Criada há cinco anos, iniciativa da Faculdade de Macapá – Fama recebe pacientes em dois turnos, de segunda a sexta-feira

Macapá, junho de 2019 – Uma via de mão dupla que beneficia tanto acadêmicos quanto o público externo. Essa é a proposta do Serviço Escola de Psicologia (SEP), iniciativa da Faculdade de Macapá – Fama que promove, de segunda a sexta-feira, em dois turnos, atendimentos gratuitos à população em geral. Com sede na própria faculdade (Rodovia Duca Serra, Cabralzinho), o serviço, criado há cinco anos, é conduzido por docentes e alunos – que acabam dando seus primeiros passos profissionais na área.

“O Serviço Escola de Psicologia (SEP) foi criado com a intenção de oferecer ao acadêmico de Psicologia formação profissional de qualidade, contando com uma estrutura física que pensa no seu bem-estar e oportuniza o desenvolvimento de suas habilidades, do pensamento reflexivo sobre suas ações profissionais”, afirma a coordenadora Teresa Cristina Kobayashi, ressaltando que o órgão é integrante dos Núcleos de Saúde, de Organização e de Desenvolvimento e Aprendizagem Humana.

São atendidas pessoas com faixa etária maior que 6 anos, em diferentes modalidades, entre as quais: triagem, atendimento psicoterapêutico individual, avaliação psicológica e encaminhamento a especialistas de áreas afins.

Segundo a professora, além do atendimento psicoterápico realizado no SEP, os terapeutas estagiários realizam atendimento gratuito à comunidade em outras modalidades de prestação de serviço. “Entre elas, o atendimento psicoterápico em instituições externas, realizados em escolas e organizações; atendimento psicoterápico em instituições externas, na modalidade de plantão psicológico; e a triagem psicoterápica realizadas em ações sociais de âmbito municipal, estadual ou nacional”, exemplifica, reforçando que a interação entre o estudo teórico e a aplicação prática comunitária oportuniza ao acadêmico conhecimento crítico reflexivo do contexto onde vive.

Por fim, Teresa argumenta que o serviço também funciona como uma forma de chamar mais a atenção da população para a importância da Psicologia. “As pessoas buscam o atendimento psicológico e pedem para continuar no semestre seguinte, mesmo sabendo que poderá haver a substituição do terapeuta-estagiário”, comenta.

Com 894 atendimentos realizados apenas no segundo semestre do ano passado, o Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Faculdade de Macapá – Fama funciona de segunda a sexta-feira, em dois horários – das 8h30 às 12h e das 14h às 17h –, mediante cadastro presencial com documento de identidade.

Fundada em 2001, a Faculdade de Macapá – Fama é uma das universidades mais tradicionais do Amapá.

A Kroton é uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, proporcionando ensino de qualidade durante todos os momentos da vida dos alunos, desde o ensino básico até a educação continuada.

Serviço:

Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Faculdade de Macapá – Fama

Onde: Fama (Rodovia Duca Serra, Cabralzinho)

Quando: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h

Quanto: Gratuito, para pessoas a partir de 6 anos e mediante cadastro presencial com documento de identidade