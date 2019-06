Biblioteca do TRE/AP disponibiliza espaço gratuito para a sociedade

Com vasto acervo físico e digital biblioteca disponibiliza espaço para a disseminação de conhecimento.

Amanda Bastos

Magistrados, advogados, servidores e estudantes em geral tem a sua disposição um rico acervo digital e físico na biblioteca da Justiça Eleitoral, localizada no prédio do Tribunal Regional Eleitoral TRE/AP (Avenida Mendonça Júnior, 1502 – Centro), no horário de 13h às 18h de segunda à sexta.

A biblioteca conta com espaço amplo e iluminado, disponibilizando aos frequentadores cabines individuais de estudo, mesas coletivas, 12 computadores com acesso à internet, acervo de livros de direito constitucional, direito penal, direito administrativo, códigos, revistas, dicionários, entre outros.

Para ter acesso, os interessados precisam fazer um cadastro na recepção do TRE/AP, portando documento oficial com foto. Só no período de maio de 2019 a biblioteca recebeu em média 900 estudantes que se preparam para concursos públicos e buscam na biblioteca suporte para seus estudos .

Para a implementação da biblioteca digital foi utilizada a plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico da Editora Fórum, que possui: 45 periódicos, 18 coleções, com mais de 3.000 volumes iniciais. Reuni também ampla doutrina de renomados autores nacionais e internacionais, jurisprudência selecionada e legislação das diversas áreas do Direito, além de conteúdos diversos, por exemplo, entrevistas, tendências jurisprudenciais e informativo com atualização diária.

Segundo o coordenador da Biblioteca Judiciaria Rinaldo Farias, a implementação da biblioteca foi um dos objetivos da Escola Judiciaria. “A Justiça Eleitoral do Amapá vem atender uma necessidade dos cidadãos amapaenses, oferecendo uma estrutura aconchegante para diversas pessoas diariamente, que buscam adquirir conhecimento”, pontuou.

Toma lá, Dá cá

Dentro da Biblioteca da Justiça Eleitoral do Amapá, temos um espaço que visa fortalecer a leitura, por meio do compartilhamento de livros. Cada leitor pode contribuir colocando na estante da biblioteca, livros que queiram passar em diante, da mesma forma, pode o interessado emprestar um livro de seu interesse. O objetivo é disseminar a prática da leitura entre as diversas faixas etárias, não possuindo nenhum custo para participar.

Serviço:

Biblioteca Judiciária

Horário de funcionamento: segunda à sexta, das 13h às 18hs.

Local: Prédio de TRE/AP – Avenida Mendonça Júnior, 1502 – Centro.