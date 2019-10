Províncias japonesas oferecem assistência multilíngue para estrangeiro

Assistência é para turistas e estrangeiros afetados pelo tufão

NHK (Conglomerado de mídia pública do Japão) Tóquio

Províncias em todo o Japão promovem esforços para oferecer assistência multilíngue para residentes e turistas estrangeiros afetados pelo tufão Hagibis. Equipes de emergência continuam tentando encontrar pessoas desaparecidas no Japão depois da devastação do tufão no final de semana.

Segundo as autoridades o número de mortos agora chega a 66 pessoas.

A Associação Internacional de Miyagi instalou uma linha-direta para estrangeiros em 12 idiomas: inglês, chinês, coreano, indonésio, vietnamita, nepalês, português, espanhol, russo, tailandês, tagalo e híndi. O número telefônico é: 022-275-9990.

Já a Associação Internacional de Fukushima oferece assistência em seis idiomas: inglês, chinês, coreano, tagalo, vietnamita e português. O número telefônico é: 024-524-1316.

A província de Ibaraki, por sua vez, fornece informações em seu site na internet, a Gestão de Prevenção e Risco de Desastres, que está disponível em cinco idiomas: inglês, chinês, coreano, tailandês e português.

A Associação Internacional de Ibaraki também está reunindo pessoal para providenciar assistência em nove idiomas: inglês, chinês, coreano, tagalo, indonésio, vietnamita, tailandês, espanhol e português.

Na província de Tochigi, um centro de assistência foi montado em coordenação com a Associação Internacional de Tochigi. Seu sistema multilíngue inclui: inglês, chinês, espanhol e português. O número telefônico é: 028-67-3399. O centro de assistência estará aberto até o dia 19 de outubro, sábado, das 9h às 16h.

A associação também envia emails para cerca de três mil estrangeiros registrados em sua mailing list, oferecendo informações sobre, por exemplo, como se desfazer de bens danificados.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...