Novas tempestades se aproximam do Japão nesta semana

Com a aproximação da forte tempestade tropical Neoguri do Japão, meteorologistas alertam para a possibilidade de novas inundações nas áreas atingidas por forte chuva durante a passagem do Tufão Hagibis.

A Agência de Meteorologia do Japão informou que, nesta segunda-feira (21), a tempestade Neoguri se encontrava ao sul do Cabo Muroto, na província de Kochi, no oeste do Japão. Ela está se movendo em direção ao norte-nordeste, a uma velocidade de 45 quilômetros por hora.

A previsão é de que, a partir da noite desta segunda-feira, a tempestade comece a perder força, tornando-se um sistema de baixa pressão, e avance ao longo do Japão, ao largo de sua costa do Pacífico.

É provável que ventos fortes e ondas altas atinjam amplas áreas do leste e oeste do país até amanhã.

Em um período de 24 horas, a região de Tokai deve receber 300 milímetros de chuva, Kansai deve receber 200 milímetros e Shikoku e o arquipélago de Izu devem receber 150 milímetros.

Meteorologistas também alertam para a aproximação do forte Tufão Bualoi, que deve passar pelas ilhas de Ogasawara entre quinta e sexta-feira, chegando às águas ao leste de Kanto no sábado, depois de perder força e se tornar um sistema de baixa pressão.

EBC

