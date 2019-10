Fortes chuvas são registradas nas regiões leste e nordeste do Japão

Governo alerta deslizamentos de terra e inundações

NHK (Sistema de mídia pública do Japão) Tóquio

Funcionários da Agência de Meteorologia do Japão disseram que chuvas torrenciais estão caindo na província de Chiba, a leste de Tóquio. Chuvas fortes com trovoadas deverão ocorrer nas partes leste e nordeste do Japão até sábado (26) de manhã.

Os funcionários estão recomendando as pessoas que se encontram nas áreas com possibilidade de serem afetadas a estarem atentas para deslizamentos de terra e inundações, especialmente nas áreas gravemente atingidas pelos tufões anteriores.

As chuvas estão preocupando os funcionários da Agência de Meteorologia por causa dos prejuízos causados pelo tufão Hagibis, que atingiu o território japonês em 12 deste mês.

O Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão informa que chega a US$ 900 milhões o valor dos estragos causados ao setor pelo tufão Hagibis.

Um relatório atualizado sobre os prejuízos financeiros e materiais do tufão Hagibis, calculados em 38 províncias japonesas, foi divulgado ontem (24) pelo ministério.

Pelo documento, ficaram danificadas, no mínimo, 7 mil instalações agropecuárias — por exemplo, reservatórios e escoadouros —, com custo estimado de reparos em torno US$ 350 milhões.

Condições instáveis

A Agência de Meteorologia disse hoje (25) que um sistema de baixa pressão está fazendo com que as condições atmosféricas se tornem instáveis em amplas áreas da região de Kanto até a região de Tohoku.

Na cidade de Ichihara, província de Chiba, as precipitações durante um período de 12h até as 16h desta sexta-feira chegaram a 283 milímetros, ou mais que o volume médio de chuvas que cai no mês de outubro na região.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...