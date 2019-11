Projeta Brasil 2019: Clássicos do cinema nacional serão reexibidos a preços populares

Ygor Palopoli

A iniciativa também vai exibir filmes das temporada atual como Bacurau, Turma da Mônica – Laços e O Grande Circo Místico.

Completando 20 anos de existência em 2019, a inciativa Projeta Brasil está prestes a retornar aos cinemas da rede Cinemark para proporcionar um dia inteirinho dedicado a exibição de longas nacionais das últimas temporadas de lançamentos — além de alguns clássicos, como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil e Se Eu Fosse Você. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Cinemark e nas bilheterias.

Esta será a primeira vez que o Projeta Brasil contará com produções nacionais antigas: “Ao incluir na programação esses grandes clássicos, em versão digitalizada, queremos festejar a história do Projeta, que se mistura com a do cinema brasileiro nessas duas décadas”, contou Bettina Boklis, diretora de marketing da rede.

As exibições vão ocorrer no dia 12 de novembro, terça-feira, enquanto a mostra Nova Geração, que trará filmes dedicados ao público infanto-juvenil e à ONGs que trabalham com crianças, será no dia 16 de novembro, em uma manhã de sábado. Nela, estão inclusos Detetives do Prédio Azul 2, Turma da Mônica – Laços e Cinderela Pop.

Confira a lista completa de longas exibidos, que vão desde Bacurau e De Pernas Pro Ar 3 até Hebe – A Estrela do Brasil e Vai Que Cola 2 – O Começo!

CLÁSSICOS

Carlota Joaquina

Se eu Fosse Você

Minha Mãe é uma Peça – O Filme

Divã

Nosso Lar

FILMES DO CIRCUITO 2018 – 2019

A História de Um Sonho – Todas as Casas do Timão

A Mata Negra

A Mulher do Meu Marido

A Pedra da Serpente

A Quarta Parede

Alaska

Alma Imoral

Bacurau

Chorar de Rir

Cine Holliudy 2: A Chibata Sideral

De Pernas Pro Ar 3

Diários de Classe

Divaldo – O Mensageiro da Paz

Eu sou brasileiro

Eu Sou Mais Eu

Exterminadores do Além: Contra a Loira do Banheiro

Histórias Estranhas

Intimidade Entre Estranhos

Kardec

Marés

Minha Fama de Mau

Minha Vida em Marte

Mussum, Um Filme do Cacildis

Nada a Perder 2

O Amor Dá Trabalho

O Fantástico Patinho Feio

O Filho do Homem

O Galã

O Grande Circo Místico

O Segredo de Davi

Onde a Moeda Cai em Pé – A História do SPFC

Paisagem: Um olhar sobre Roberto Burle Marx

Sai de Baixo – O Filme

Santos de Todos os Gols

Simonal

Socorro! Virei Uma Garota

Tito e Os Pássaros

Ultraje

Vai Que Cola – O Começo

Hebe – A Estrela do Brasil

Ela Disse, Ele Disse

Morto Não Fala

Maria do Caritó

Rasga Coração

PROJETA BRASIL NOVA GERAÇÃO

Cinderela Pop

Detetives do Prédio Azul: O Mistério Italiano

Turma da Mônica – Laços

