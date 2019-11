Inflação medida pelo IPC-S cai em cinco capitais, diz pesquisa da FGV

Akemi Nitahara

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), referente ao dia 31 de outubro, registrou queda de 0,09% e ficou 0,02 ponto percentual abaixo da taxa anterior, de 22 de outubro. Com isso, o indicador acumula alta de 2,81% no ano e 2,93% nos últimos 12 meses.

Os dados foram divulgados hoje (4), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em cinco capitais houve queda na comparação com a divulgação anterior.

A maior variação negativa foi em Recife, onde o índice caiu 0,26% na semana, acumulando alta de 2,8% no ano e de 2,81% em 12 meses. Os destaques da capital foram os grupos Comunicação, que passou de 0,36% para -0,49%, e Habitação, que foi de -0,10% para -0,24%.

A segunda maior queda foi registrada no IPC-S de Brasília, que caiu 0,24% e acumulou alta de 1,56% no ano e 1,21% em 12 meses. Os destaques também foram Comunicação e Habitação, com taxas variando de 0,56% para -0,25%, e de -0,49% para -0,99%, respectivamente.

As cidades de Salvador e de Belo Horizonte tiveram variação menor do que na semana anterior. A capital baiana registrou queda de 0,3% e o IPC-S ficou 0,06 ponto percentual acima da taxa anterior, com acumulado de 3,57% no ano e de 3,50% em 12 meses.

Os destaques para a aceleração do indicador foram Habitação, que passou de -0,27% para 0,30%, e Educação, Leitura e Recreação, que foi de 0,20% para 0,29%.

Em Belo Horizonte a taxa caiu 0,04% e ficou 0,04 ponto percentual acima da anterior. Com isso, a alta acumulada no ano está em 2,93% e em 12 meses, 3,15%.

As principais altas foram nos grupos Alimentação e Despesas Diversas, com taxas variando de -0,36% para -0,05%, e de 0,44% para 0,66%, respectivamente.

Em Porto Alegre o IPC-S variou 0,02%, ficando 0,04 ponto percentual abaixo da taxa anterior, com alta de 2,64% no ano e de 2,89% nos últimos 12 meses. No Rio de Janeiro o índice caiu 0,19%, ficando 0,02 ponto percentual abaixo da última taxa divulgada.

O índice para os cariocas acumula alta de 2,39% no ano e de 3,22% em 12 meses. E em São Paulo, o IPC-S caiu 0,03%, ficando 0,01 ponto percentual abaixo da taxa anterior e acumula alta de 3,27% no ano e de 3% nos últimos 12 meses.

EBC

