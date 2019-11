Fies 2019 tem prazo prorrogado para o aditamento

Para confirmar informações estudantes têm até 30 de novembro

Estudantes que não conseguiram confirmar informações do aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), têm até o dia 30 de novembro para acessar o site do programa e efetivar a renovação do financiamento. O novo prazo é para estudantes que ingressaram em instituições de ensino superior por meio do financiamento a partir de dezembro de 2017 pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies). Já os estudantes que firmaram contrato a partir de 2018 têm o prazo definido pela Caixa Econômica Federal.

Os estudantes contemplados com o financiamento precisam fazer a renovação a cada semestre. Inicialmente, o aditamento é feito pelas instituições de ensino e, depois, os estudantes precisam validar as informações concedidas pela faculdade ao sistema.

Porém, muitos estudantes enfrentaram problemas ao tentar realizar o aditamento. O estudante de Engenharia Elétrica, Amós Costa, conta não só de sua dificuldade, mas dos amigos também: “Eu e muitos amigos que possuem o financiamento tivemos o mesmo problema ao tentar inserir informações e confirmar, ocorriam erros. CEP inválido, e-mail e número incorretos são os erros mais comuns, mas depois de muita insistência consegui efetuar o aditamento após a prorrogação do prazo”, afirma.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que possibilita o ingresso ao ensino superior. Estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das instituições de ensino privadas optam pelo financiamento. Como se trata de um empréstimo, após a conclusão do curso, o estudante beneficiário tem até 18 meses para começar a pagar a dívida.

