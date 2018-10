Bacharelado, tecnólogo ou licenciatura. Que opção devo escolher?

O bacharelado é a graduação mais escolhida entre os estudantes

As dúvidas sobre a faculdade não se resumem apenas a escolha do curso de graduação. Antes de ingressar no ensino superior, é preciso decidir também qual tipo de formação mais combina com você, ou seja, saber se o diploma recebido será de bacharel, licenciado ou tecnólogo – todas são modalidades de cursos superiores e conferem diploma de graduação aos formandos. Para escolher a opção mais adequada para você, é importante entender a diferença entre elas.

Os cursos de bacharelado, em sua maioria, duram de 4 a 6 anos e são voltados para uma formação mais generalista. As licenciaturas são focadas na formação de educadores, ou seja, é indicado para as pessoas que desejam ser professores. E os cursos superiores tecnólogos geralmente possuem uma duração mais rápida e contam com o foco na prática profissional. A duração é, em média, de 2 a 3 anos.

Mais popular entre as modalidades, o bacharelado corresponde à maior fatia dos ingressantes nas universidades – o equivalente a 61,5%, segundo o Censo da Educação Superior de 2016, realizado pelo MEC. A licenciatura, de acordo com o Censo, teve maior aumento no número de alunos nos últimos anos – 12,8%. E como terceira possibilidade de educação superior no país, a graduação tecnológica já é responsável por 17,8% das matrículas.

O estudante Gabriel Franco já tem uma empresa, mas seu maior sonho é abrir um restaurante. Foi por esse motivo, que ele decidiu que faria a graduação em Gastronomia. Por já ter uma vida muito agitada e pouca disponibilidade de tempo, Gabriel acabou optando por um tecnólogo e não se arrepende. “Meu curso possui duração de dois anos. É bem rápido e é tudo que eu preciso para ter uma especialização e já poder abrir meu negócio”, contou o estudante da Estácio.

A preocupação de José Ribeiro é diferente. O estudante da Unopar EAD está fazendo uma licenciatura em Educação Física e optou por essa modalidade por oferecer maiores oportunidades. “Fazendo a licenciatura eu tenho uma maior facilidade para conseguir um emprego”, avalia. José também não descarta a possibilidade de uma nova especialização e, futuramente, pretende investir em outro curso. “A minha próxima faculdade também vai ser de Educação Física só que com o foco no bacharelado”, assegurou.

Confira mais algumas informações sobre as graduações:

Bacharelado – É o tipo de curso mais tradicional de graduação e corresponde a cerca de 60% de todos os cursos oferecidos no país. O bacharelado é ideal para quem quer seguir carreira no mercado de trabalho, atuando em empresas ou por conta própria.

Bacharelado mais procurado: Direito

Licenciatura – Se o seu sonho é dar aula pode optar por cursar uma licenciatura em um campo específico do conhecimento ou fazer um cursos de Pedagogia. As licenciaturas correspondem a cerca de 20% de todos os cursos de graduação.

Licenciatura mais procurada: Pedagogia

Tecnológico – Com uma duração mais curta, os cursos tecnológicos formam o aluno para o exercício de atividades específicas. É ideal para quem procura uma inserção rápida no mercado de trabalho.

Tecnológico mais procurado: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil