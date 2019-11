Polícia Civil confirma 4 mortes em Barueri suspeitas de envenenamento

Bruno Bocchini

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a morte de quatro pessoas na cidade de Barueri, nesse sábado (16), com a suspeita de terem sido envenenadas. Três delas seriam moradores de rua. Mais três pessoas, uma mulher e dois homens, precisaram ser internadas no Pronto-Socorro Municipal de Barueri.

As vítimas passaram mal após ingerir uma bebida alcoólica oferecida por desconhecidos. De acordo com a polícia, as mortes estão sendo investigadas como suspeitas. De acordo com a prefeitura, duas das três pessoas internadas estão em estado grave, mas estável.

Segundo a prefeitura, um dos sobreviventes disse que recebeu uma garrafa com bebida alcoólica na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Ele teria guardado a garrafa e ido para Barueri, na Grande São Paulo, onde compartilhou, ontem, a bebida com as outras vítimas.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...