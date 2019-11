Brasileirão 2019: Saiba quem são os times que mais saem como vencedor no primeiro tempo

Apostar na modalidade de aposta esportiva Resultado Certo do primeiro tempo pode render altos lucros aos apostadores

Faltam cinco rodadas para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019 chegar ao fim e ainda temos briga por título, vaga na Libertadores em aberta, classificação para a Copa Sul-Americana e briga de cinco times para fugir do rebaixamento como excelentes atrativos para você faturar alto com apostas esportivas no Betsul. Não vai perder, hein!

Você é um apostador bom de palpite? Costuma acertar em cheio o placar dos jogos do nacional? O Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, conta com uma série de modalidades de apostas lucrativas para o torneio e uma ótima indicação para ter lucro multiplicado em até 100 vezes é investir em Resultado Certo (1º tempo).

Para te auxiliar a fazer apostas esportivas nos últimos 50 jogos do Brasileirão 2019, nós levantamos um ranking de quais são os clubes que mais vezes saem vencendo o primeiro tempo de uma partida da competição nacional para você apostar sem medo de ser feliz. Confira:

Flamengo – 32 gols

Liderado pelo trio ofensivo, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, o Flamengo lidera também a lista dos clubes que mais fazem gols na primeira etapa de bola rolando. Ao todo, são nove gols entre 0-15 minutos, três tentos de 16-30 minutos e inacreditáveis 20 gols entre 31-45 minutos.

Grêmio – 28 gols

Atual quarto colocado na tabela de classificação, o Grêmio é o segundo do ranking com 28 bolas na rede somente nos primeiros 45 minutos de jogo. O Tricolor Gaúcho já estufou as redes 10 vezes entre 0-15 minutos, fez cinco gols de 16-30 minutos e anotou 13 tentos entre os minutos 31-45.

Santos – 26 gols

O terceiro colocado Santos, dono de campanha surpreendente no Brasileirão 2019, está na terceira posição dos times com mais bolas na rede somente na primeira etapa de jogo. O trio ofensivo formado por Eduardo Sasha, Marinho e Soteldo comandaram o Peixe a 11 gols nos minutos 0-15 e 31-45 e quatro tentos entre 16 a 30 minutos.

Palmeiras – 24 gols

Com Dudu, Bruno Henrique e Luiz Adriano como referências do setor ofensivo, o Verdão, atual vice-líder do campeonato, soma 24 tentos ao longo de todo o torneio nacional apenas na primeira parte de jogo: 12 gols entre 0-15 minutos, quatro tentos entre 16-30 e oito bolas na rede entre 31-45 minutos.

Fortaleza – 21 gols

Comandado pelo centroavante goleador Wellington Paulista, o Fortaleza do técnico Rogério Ceni é surpreendentemente a quinta equipe que mais vezes estufa as redes adversárias na primeira parte do jogo.

Cinco dicas matadoras para você lucrar alto, hein! Pensando em te deixar 100% antenado no quesito mais gols no primeiro tempo, nós deixamos o ranking completa dos clubes com mais gols só no primeiro tempo de jogo:

Flamengo – 32 gols

Grêmio – 28 gols

Santos 26 gols

Palmeiras – 24 gols

Fortaleza – 21 gols

Athletico-PR – 19 gols

Fluminense – 17 gols

Corinthians – 16 gols

Atlético-MG, Internacional, Vasco da Gama, Bahia e Ceará – 15 gols

Goiás e Chapecoense – 14 gols

Botafogo – 13 gols

São Paulo – 12 gols

Cruzeiro – 10 gols

Avaí – 6 gols

CSA – 4 gols

É BOM DE PALPITE? APOSTE NOS JOGOS DO BRASILEIRÃO SÉRIE A

Se você é um apostador com a rara habilidade para acertar os vencedores dos jogos e cravar os placares com 100% de sucesso, não perca tempo e transforme seus palpites nos duelos do Campeonato Brasileiro Série A em dinheiro. Quer saber como?

Acesse o Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, confira as dicas de apostas, estatísticas especiais, notícias com curiosidades dos jogos e faça quantas apostas quiser nos duelos eletrizantes do Brasileirão 2019.

Fonte: Betsul

Aprecie a boa música da Amazônia>

Curtir isso: Curtir Carregando...