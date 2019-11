Defesa Civil vai emitir alerta de desastres aos clientes de TV a cabo

O serviço vai contemplar as regiões Centro-Oeste e Norte

Luciano Nascimento

A partir de hoje (18), os assinantes de TV por Assinatura no Distrito Federal e 10 estados localizados nas Regiões Centro-Oeste e Norte já podem receber alertas de risco encaminhados pela Defesa Civil. As mensagens vão alertar a população de desastres como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),as mensagens serão disponibilizadas para os assinantes do serviço de TV por assinatura do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Em caso de alerta, o cliente da TV por assinatura receberá a mensagem em formato de um pop-up (imagem sobreposta à tela) com tempo de exposição de 10 segundos. Na tela será exibida a seguinte mensagem: “Defesa Civil: agora os aletas de risco estão na sua TV. Fique ligado!”.

Não será necessário cadastro por parte dos assinantes e haverá a opção de o assinante fechar a janela se desejar.

A Anatel informou que caberá ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) a decisão sobre o envio dos alertas. As mensagens com os diferentes conteúdos serão definidas pelo Cenad e a Defesa Civil dos estados e municípios.

Atualmente o serviço já está disponível aos assinantes das empresas Claro (NET), NossaTV, Oi, Sky e Vivo, nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

No dia 16 de dezembro, as mensagens também poderão ser encaminhadas para os clientes de TV por assinatura da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Com isso, o serviço será implantado em todos os estados do país.

Além do serviço de exibição de mensagens de alerta para assinantes de TV por assinatura, desde 2017 a Defesa Civil já encaminha este tipo de mensagens a telefones celulares por meio de SMS.

