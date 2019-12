SESI Amapá entrega certificados para jovens e adultos que concluíram o Ensino Médio

Macapá/Santana – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá realizou na noite desta segunda-feira, 16, cerimônia de formatura de alunos da Nova EJA (Educação de Jovens e Adultos) das unidades de Macapá e Santana. Foram 70 alunos que concluíram o ensino médio com aulas 80% online e 20% presenciais na instituição. O evento contou com a presença de gestores da instituição, familiares e amigos dos formandos.

Por meio da Nova EJA oferecida pelo SESI, o conteúdo é ministrado em menor período do que é previsto pelo ensino regular. O diferencial da metodologia utilizada é o reconhecimento dos saberes, que considera o aprendizado de vida. Ao cursar, os alunos têm a possibilidade de buscar mais oportunidades de trabalho, pois a grade curricular prevê, também, o ensino sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação para a execução de atividades.

Laudelina Oliveira, 64 anos, estava há mais de 40 anos sem estudar. Em 2013 retomou os estudos, no Ensino Fundamental e não parou mais. “Eu tenho um ateliê e foi no ambiente de trabalho que passei a sentir a necessidade de ter conhecimentos básicos de negócio, como fazer cálculos de receita e despesa. Por isso resolvi voltar para a sala de aula. Estou muito contente e minha perspectiva daqui pra frente é cursar faculdade na área de Moda, que é minha grande paixão e de onde veio os recursos para criar meus dois filhos”, disse, emocionada.

Ao discursar para os presentes, a gerente executiva de Qualidade e Avaliação do SESI e do SENAI, Ana Pernambuco, destacou como é gratificante para o SESI acompanhar a formação da segunda turma da Nova EJA. “Somos pioneiros ao ofertar a EJA neste formato e vocês representam o sucesso do que estamos fazendo. É uma satisfação poder certificar quem teve que interromper os estudos por muitos anos. Hoje nós encerramos uma etapa e iniciamos outra, pois, certamente, cada um sai desta solenidade, feliz com a conclusão e entusiasmado para buscar novos horizontes”, declarou a gerente.

Também compuseram a mesa da cerimônia, a supervisora da Educação de Jovens e Adultos do SESI e coordenadora da Unidade Integrada SESI e SENAI Santana, Sandra Duarte; a diretora da Escola SESI Amapá, Valena Calandrini; e representando o corpo docente, a professora Clemilda Pandilha.

