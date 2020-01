Japão confirma 1º caso de infecção por nova variante do coronavírus

Vítima é homem que visitou cidade chinesa com surto de pneumonia

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão afirmou hoje (16) que uma nova variante de coronavírus foi detectada em um homem que visitou Wuhan, na China. A cidade, localizada no interior do país, está passando por um surto de pneumonia, provavelmente causado por este vírus.

É o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Japão. A doença pode causar pneumonia e gastroenterite

Autoridades do governo dizem que o homem tem por volta de 30 anos, mora na província de Kanagawa, nas proximidades de Tóquio, e começou a ter febre em Wuhan no dia 3 de janeiro. Afirmam, ainda, que o paciente consultou um médico ao voltar ao Japão, no dia 6, e foi hospitalizado.

O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas realizou testes e detectou o novo coranavírus. O ministério afirma que o homem se recuperou e recebeu alta do hospital na quarta-feira.

Ele alegou às autoridades que não visitou o mercado de frutos do mar em Wuhan, que tem sido vinculado à maioria dos casos. Acredita-se que ele tenha tido contato próximo com pessoas que estavam infectadas pelo vírus.

Uma misteriosa pneumonia começou a se espalhar em Wuhan no mês passado. O novo tipo de coronavírus foi detectado em 41 pacientes, incluindo um homem de 61 anos que morreu.

