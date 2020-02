Saudações do imperador japonês em seu aniversário são canceladas

Seria a primeira apresentação de Naruhito

Em razão da disseminação do coronavírus, a Agência da Casa Imperial do Japão cancelou a aparição em balcão do palácio do imperador Naruhito, que receberia as saudações do público no seu aniversário, dia 23.

A aparição seria a primeira a se realizar no aniversário de Naruhito desde a sua ascensão ao trono de imperador em maio.

Veja também:

CNI reitera críticas a tabelamento de fretes rodoviários

Programa de educação do DF está entre os 24 mais inovadores do mundo

Todos os anos, saudações públicas são realizadas no aniversário do imperador e em 2 de janeiro. Mais de 68 mil pessoas aglomeraram-se junto a um dos portões do Palácio Imperial no segundo dia do ano para receber saudações do monarca.

Este será o segundo cancelamento de saudações públicas em data de aniversário de imperadores.

O cancelamento anterior foi em 1996, no período da crise dos reféns na Embaixada do Japão no Peru.

EBC

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...